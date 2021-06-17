В Чувашии разработают стратегию экспортной деятельности

Об этом сообщают в региональном Минпромэнерго.

16 июня вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов провел совещание по вопросам реализации региональной политики в области поддержки развития экспортной деятельности в республике.

Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году в России общая доля экспорта товаров (работ, услуг) должна составлять не менее 20% валового внутреннего продукта страны. Для достижения этой цели в регионах внедрят стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности.

Цель Регионального экспортного стандарта 2.0 – закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашии запланировано на 2022 год, но региональные власти будут работать над тем, чтобы внедрить его уже в этом году. Чтобы ускорить данный процесс, вице-премьер Дмитрий Краснов поручил в течение месяца разработать стратегию экспортной деятельности.

В Минпромэнерго Чувашии отмечают, что по итогам прошлого года в республике насчитывалось 352 компании-экспортера, из которых 28 – крупные предприятия, а остальные – микропредприятия, малый и средний бизнес.

Особую роль в развитии и увеличении отправок товаров и услуг за рубеж играет Центр экспортной поддержки Чувашии, который на протяжении последних 11 лет оказывает услуги субъектам малого и среднего бизнеса по информационно-аналитической, консультационной, организационной поддержке, внешнеэкономической деятельности, содействует выходу предпринимателей на иностранные рынки.

Ранее мы писали о том, что фермеров и производителей Чувашии объединит маркетплейс.

Чувашинформ.рф.