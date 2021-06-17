В Чебоксарах обсудили перспективы создания химического кластера

С такой инициативой выступило Минпромэнерго Чувашии совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ).

Кластер объединит республиканские предприятия в сфере производства химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. В региональном ведомстве провели первое совещание по его формированию с участием предприятий химической отрасли.

«Создание промышленного кластера даст возможность организациям получать государственную поддержку, предусмотренную на федеральном уровне. Предприятия смогут рассчитывать на возмещение части затрат в сумме до 300 млн. рублей (до 30% от суммы проекта) при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции» — отметил министр промышленности и энергетики Чуваши Евгений Герасимов.

На поддержку совместных кластерных проектов только в 2021 году Минпромторгом России выделено 1,5 млрд. рублей, конкурсный отбор проектов состоится в августе 2021 года.

Ранее мы писали о том, что потенциальные покупатели электротехники из Казахстана приедут в Чувашию с бизнес-миссией.

Чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru