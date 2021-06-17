Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики №118 от 26 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» за счет средств бюджета Чувашской Республики выделены субсидии на ремонт вентилируемого фасада здания Дворца культуры «Восход» города Шумерля.

В ДК «Восход» ведутся строительные работы по облицовке фасада здания. На 17 июня практически готова часть стены, выходящая на улицу МОПРа, и низ центральной части здания.

Установлены фонари уличного освещения.

Так же ведутся работы по покраске эмблемы ДК «Восход», находящуюся на крыше.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.