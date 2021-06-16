Цифровизация транспортной отрасли начнется с Чебоксарской агломерации

Цифровизация транспортной отрасли призвана повысить качество обслуживания пассажиров общественным транспортом и обеспечить безопасность на дорогах республики.

«Цифровая» зрелость региона во многом будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Поэтому необходимо максимально широко использовать цифровые инструменты, цифровые сервисы, внедрять их во все сферы деятельности. Мы не только должны развивать уже имеющиеся сервисы, но и развиваться по другим направлениям, которые перед нами открывают современные технологии», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Минтранс республики переход на цифру планирует начать с Чебоксарской агломерации на базе федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Планируется разработка и внедрение подсистем мониторинга параметров транспортного потока, управления муниципальными парковками, светофорного управления и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В настоящее время министерство разрабатывает документ транспортного планирования. Он позволит республике принять участие в федеральном проекте «Модернизация общественного транспорта» и обновить подвижной состав пассажирских перевозок.

«В Минтрансе Чувашии ведется планомерная работа по формированию к 2024 году единой цифровой платформы транспортного комплекса. Определен ряд ключевых направлений трансформации, и они уже планомерно реализовываются. Это внедрение приборов фото-видеофиксации на автодорогах регионального и местного значения, системы Глонасс, системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте», — сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Результатом перехода в цифру станет приоритет общественного транспорта на дорогах, повышение качества пассажирских перевозок, сокращение времени в пути и обеспечение открытого доступа граждан к транспортной инфраструктуре.

Чувашинформ.рф.