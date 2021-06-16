Рабочая группа обсудила варианты организации движения большегрузов по залинейной части города Шумерли

Жители залинейной части города Шумерля, ул. Сурикова, жалуются на запыленность и разрушение дороги, повышенную шумность, работа подрядчика стоит, объездные пути не определены — вот круг проблемных моментов, возникший в связи со строительством автотрассы М-12.

С выходом на место руководство администрации и фирмы застройщика обсудили варианты решений обозначенных вопросов.

Предварительно рассматривается вариант организации объездного пути для большегрузов вдоль территории АБЗ. Другой путь — движение по ул. Футболка, но там находятся жилые дома. Вариант обустройства и, в дальнейшем, строительства дороги по ул. Сурикова жители «отсекли». Так же ведутся переговоры с собственниками земельных участков промышленной зоны под передачу части их для прокладки дороги через территорию бывшего лесокомбината.

В ближайшее время рабочая группа с участием представителей Минтранса Чувашии рассмотрит возможные варианты и примет окончательное решение.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.