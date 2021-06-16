Пациенты онкодиспансера, не покидая республики, прошли обследование у специалиста ведущего центра

Эксперт провел обучения по лучевой диагностики очаговых образований печени и поджелудочной железы с использованием гепатотропных контрастных веществ.

Под непосредственным контролем заведующего отделением рентгенологии Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Олега Бронова обследовано 4 пациента.

«Мне очень повезло сегодня. Не выезжая из Чувашии, я попал к специалисту из Москвы», — поделился впечатлениями один из пациентов.

Обсуждался вопрос применения гепатоспецифического контраста, который позволяет диагностировать опухолевые поражения печени, инвазию опухоли в вены, артерии и желчные протоки, что, в конечном итоге, позволит хирургам грамотно спланировать оперативное лечение. Кроме того, это возможность избежать лишних вмешательств при проведении биопсии.

«Подобные мастер-классы очень важны. Мы осваиваем новые методики на новом современном оборудовании. Работа специалистов основана на тесном взаимодействии друг с другом. Когда врач – рентгенолог, владеет всем объемом диагностических исследований, он может составить грамотное заключение, на основании которого консилиум врачей можно выработать правильную тактику лечения пациента», — рассказала заведующая отделение рентгенодиагностики Марина Сафонова.

Чувашинформ.рф.