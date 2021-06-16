14 июня баскетболисты ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стали участниками турнира по баскетболу 3×3 среди юношей и девушек до 16 лет.

Турнир проводился республиканской школой по баскетболу имени В.И. Грекова с целью выявления и отбора перспективных спортсменов среди юношей и девушек городов и районов Чувашии.

По итогам соревновательного дня «олимповцы» стали вторыми среди юношей шести команд-участниц, второй результат также и у девушек среди восьми команд-участниц.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.