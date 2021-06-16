Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов обратился к пациентам с сахарным диабетом с просьбой вакцинироваться. «Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу когорте населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда высокий риск смертности! Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации от ковид», — говорится в обращении.

Дедов напоминает, что иммунитет к инфекции вырабатывается либо в процессе болезни COVID-19, либо приобретается за счет вакцинации, и все, кто до сих пор не вакцинировался, являются потенциальными носителями инфекции. Сомневающимся он советует поговорить с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, с членами своей семьи, с врачами. И прийти на пункты вакцинации.

«Вакцинация — минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен — инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать. Вакцинируйтесь!» — призывает главный эндокринолог Минздрава России.