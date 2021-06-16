График работы выездного ФАП для проведения вакцинации взрослого населения от новой коронавирусной инфекции Covid-19:

21 июня с 15-00 до 17-00 выездной ФАП будет расположен в поселке Лесном.

22 июня с 8-00 до 11-00 выездной ФАП будет расположен в залинейной части города по ул. Радищева , около магазина.

22 июня с 13-00 до 16-00 выездной ФАП будет расположен на городской площади.

Все желающие, если нет противопоказаний, могут сделать прививку от коронавируса.

При себе иметь паспорт, СНИЛС

Приглашаем всех желающих старше 18 лет вакцинироваться от COVID-19

Шумерлинский ММЦ.