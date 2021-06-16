В Чувашии выпущено более 44 миллионов метров ленты

На чувашском предприятии выпускают ленты для парашютов, автомобильных ремней, автоматов и другую продукцию.

Министр промышленности и энергетики Чувашии осмотрел производственную площадку предприятия, ознакомился с основными видами производимой продукции.

«Предприятие — одно из немногих в регионе, которое участвовало в нацпроекте «Производительность труда». По его результатам выработка была увеличена на 14%, а незавершенное производство снижено на 42%. Это стало возможным за счет внедрения инструментов бережливого производства, перепланировки выпускных участков, анализа и устранения мест простоев в процессах. Во время пандемии это позволило грамотно оптимизировать расходы, перераспределить силы и остаться прибыльным», — отметил Евгений Герасимов.

Сегодня на предприятии создана рабочая группа по вопросу модернизации программного обеспечения. Планируется, что к 2024 году ассортимент продукции расширится.

Чувашинформ.рф.