Вакцинируйся или проиграешь

16 июня в администрации Шумерли состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оно было внеочередным, по следам заседания регионального оперштаба. И основной темой стали всё возрастающие риски ухудшения ситуации в Чувашии. Как известно, не только столичный регион и Питер начали вводить и ужесточать ограничительные меры. Наши ближайшие соседи тоже: в нижегородских больницах снова начали перепрофилировать койки, министр здравоохранения области призвал нижегородцев вернуться к формату удаленной работы; в Марий Эл тоже возвращаются к некоторым ограничениям из-за COVID-19.

Чтобы противостоять инфекции, нужен коллективный иммунитет. Выработать его позволяют разработанные, апробированные и разрешенные к использованию вакцины, бесплатные для россиян. Однако парадокс в том, что россияне, и жители Шумерли, Шумерлинского района не спешат вакцинироваться, а иные вовсе считают вакцину от новой коронавирусной инфекции злом. Возможно, это следствие нашего традиционного нежелания идти к врачам (пока не грянет гром)?

Но и тут медики пошли навстречу людям: Шумерлинский ММЦ организовал выездные ФАПы для проведения вакцинации без очередей и лишней суеты. Единственное, что можно было бы скорректировать, так это время их работы – не днем, когда основная масса шумерлинцев тоже находится на своих рабочих местах, а вечером либо по субботам у центрального рынка, где традиционно бывает много народу.

Н. Игнатьева.