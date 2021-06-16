Благоустройство общественной территории – с вовлечением населения в рамках соучаствующего проектирования

В рамках реализации мероприятий федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории города Шумерля с 26 апреля по 30 мая 2021 года прошло рейтинговое голосование по выбору варианта благоустройства общественной территории в 2022 году.

На голосовании были представлены три территории благоустройства:

сквер имени В.М. Скаржевского;

площадь имени В.И Ленина;

многофункциональная детская и спортивная площадка.

Всего в голосовании приняло участие 3741 человек, из них 1925 голосов было отдано за благоустройство сквера имени В.М. Скаржевского, 1351 голос — за площадь имени В.И. Ленина и 465 голосов — за многофункциональную детскую и спортивную площадку.

Таким образом, сквер имени В.М. Скаржевского, набравший наибольшее число голосов, будет благоустроен в 2022 году.

Жители будут активно вовлечены в процесс разработки дизайн-проекта по благоустройству. Проектирование будет осуществляться с учетом их мнения. Для этого планируется проведение встреч с населением в рамках соучаствующего проектирования.

Соучаствующее проектирование – это соучастие всех заинтересованных сторон в процессе принятия решений, обсуждения проблем, формирования программы развития территорий с учетом реальных потребностей и реального влияния на ситуацию.

График встреч будет сформирован и опубликован чуть позже. Встречи будут проводиться с вовлечением жителей, профессиональных сообществ, активистов, представителей бизнеса, инвесторов и иных заинтересованных сторон.

Также планируется обсуждение проекта Стандарта благоустройства и озеленения. Напомним, что Стандарт разработан Минстроем Чувашии. Его проект содержит основные принципы и подходы, рекомендуемые к применению при разработке проектной документации и выполнении работ, эксплуатации общественных территорий в целях создания безопасной, комфортной и привлекательной городской среды. Стандарт также предусматривает подробное описание принципиальных решений элементов благоустройств, таких как пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, места отдыха, площадки для выгула собак.

Уважаемые горожане! Спасибо, что не остались в стороне и проголосовали за благоустройство нашего родного города! Именно благодаря вам, дорогие шумерлинцы, город развивается, и будет продолжать свое развитие в дальнейшем!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.