Российская промышленная техника впервые будет представлена в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Об этом сообщают в Минпромэнерго Чувашии.

В 2021 году впервые за всю историю движения Ворлдскиллс Россия в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 21 по 25 июля в Уфе, в рамках соревнований по компетенции «Обслуживание тяжелой техники» используется российский бульдозер. До этого участники первенства демонстрировали свое мастерство на примере зарубежных машин.

«Считаю, это вполне закономерно и логично, что в чемпионате принимает участие российская техника. Нашим учащимся и студентам важно уметь работать именно с отечественными промышленными машинами. В России в эксплуатации сейчас находится около 3500 бульдозеров ЧЕТРА. И навык обслуживания нашей техники будет, безусловно, полезен для ребят и оценен работодателями» – отмечает исполнительный директор ООО «ЧЕТРА» Владимир Антонов.

В ведомстве добавляют, что в Нацфинале WorldSkills Russia-2021 в компетенции «Обслуживание тяжелой техники» примут участие 7 студентов техникумов и колледжей из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Красноярского и Краснодарского краев, Московской и Сахалинской областей. Также в первенстве выступят 2 участника расширенного состава Национальной сборной WorldSkills Russia. Им предстоит провести технический осмотр и устранить неисправность в одном из самых восстребованных моделей тракторной техники в городском и дорожном строительстве – в бульдозере ЧЕТРА Т9.

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Источник: Чувашинформ.рф.