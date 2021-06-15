Получить лицензию на перевозки водным транспортом станет проще

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его поручению Минцифры совместно с Минтрансом и Ространснадзором организовали перевод услуги оформления лицензии в электронный вид. Ожидается, что нововведение положительно скажется на дальнейшем развитии транспортных и туристических услуг.

«На портале госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Эта позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства», – обратил внимание вице-премьер.

По данным Минтранса, за последние три года в стране выдано и переоформлено 1330 лицензий на осуществление такой деятельности. Ежегодно за услугой обращаются более 500 заявителей.

Добавим, власти Чувашии последовательно работают над развитием пассажирских речных маршрутов и водного туризма. В прошлом году в Чебоксарах по инициативе Главы республики Олега Николаева возобновились ранее прекращенные речные пассажирские перевозки из Чебоксар на левый берег Волги.

В эту навигацию из Чувашии в Татарстан начнет курсировать «Валдай». Между столицами двух республик планируется запустить регулярные и экскурсионные (туристические) маршруты. Также «Валдай» может связать Чебоксары и Нижний Новгород.

Кроме того, для развития водного туризма в Козловском и Мариинско-Посадском районах запланировано строительство пристаней.