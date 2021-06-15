День Республики-2021: обсуждены последние штрихи

До празднования Дня Республики остались считанные дни. Право проведения на своей территории праздничных мероприятий республиканского масштаба в этом году выиграл Шумерлинский район.

Сегодня под председательством главы администрации района Льва Рафинова прошло расширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики в Шумерлинском районе.

Обсуждая подготовку к праздничным мероприятиям, на заседании подробно были рассмотрены вопросы реализации проектов по благоустройству территорий сельских поселений на выделенные Главой Чувашской Республики грантовые средства. Глава администрации поручил в кратчайшие сроки завершить последние строительные работы, благоустройство на объектах, открытие которых приурочено ко Дню Республики, привести в надлежащее состояние территории населенных пунктов.

Далее участниками заседания были обговорены вопросы подготовки и проведения торжественной части праздника «Акатуй -2021». Свои предложения и требования по проведению массового мероприятия внесли представители Роспотребнадзора и МВД. Заведующая сектором культуры и архивного дела Наталья Николаева ознакомила с планом проведения праздника, который пройдет на опушке леса по улице Заводской г. Шумерли 24 июня.

М. Ветликова.