Два чувашских гимнаста выступят в составе сборной на Олимпиаде в Токио

Об этом сообщают в региональном Минспорте.

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике по итогам национального Кубка определился с составом команды на Олимпийские игры в Токио. В число 12-и спортсменов (шесть мужчин, шесть девушек) вошли два представителя Чувашии – воспитанники профильной республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №6 Владислав Поляшов и Елена Герасимова.

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, изменения в составе возможны только в случае появления проблем со здоровьем у кого-то из спортсменов.

Кубок России, который 12 июня завершился в Новосибирске, был заключительным этапом отбора в олимпийскую национальную команду. Первые обладатели путевок на Олимпиаду определились по итогам апрельского чемпионата Европы в швейцарском Базеле.

«К Никите Нагорному, Давиду Белявскому и Александру Карцеву после Кубка России присоединятся восстанавливающийся после травмы Артур Далалоян, Денис Аблязин и Владислав Поляшов. В женскую команду, кроме успешно выступивших на чемпионате Европы Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой, будут включены Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова», — цитирует ИА ТАСС слова главного тренера сборной России Валентины Родионенко.

Олимпийские игр в Токио, отложенные на год из-за пандемии COVID-19, стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

Ранее мы писали о том, что команда Чувашии с триумфом вернулась со Всероссийских спортивных игр школьных клубов.

Чувашинформ.рф.