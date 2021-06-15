Вокальный ансамбль русской песни «Сударушка» на Аликовской земле

12 июня в Аликовском районе проходил праздник, являющийся одним из самых важных национальных праздников чувашского народа «Акатуй», ознаменовавший завершения полевых работ. Этот праздник хранит в себе древние традиции чувашского народа, объединяя людей всех возрастов и профессий, приобщая их к творческому труду, искусству, спорту.

Этнический двор «Культура и быт верховых чувашей» села Аликово гостеприимно принял участников празднества. Программа праздника была насыщенной и интересной. От Шумерлинского района был приглашен Вокальный ансамбль русской песни «Сударушка» (руководитель Елена Дубенцова). Благодарные зрители бурными аплодисментами встречали артистов.

После концерта для самодеятельных артистов была проведена экскурсия по подворьям поселений Аликовского района этнического двора «Культура и быт верховых чувашей» Алинковского района. Здесь в большом ассортименте были представлены работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства и продукция местных хозяйств. Все гости праздника, поздравляя друг друга с этим светлым событием, желали достатка, добра, мира и процветания.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.