Школа жизни ждет своих учеников

Весенний призыв, начавшийся 1 апреля и продолжающийся до 15 июля, набирает обороты. По данным военного комиссариата г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов, в этом году по этим муниципалитетам в Вооруженные Силы России и другие войска отправятся более 70 человек. Об основных моментах, интересующих будущих солдат и их родителей, а также о том, как проходит весенний призыв, нашей газете рассказал военный комиссар Олег Петров.

Олег Иванович, разъясните, пожалуйста, в каком возрасте юноши впервые попадают под пристальное внимание военкомата?

Это происходит в начале того года, когда юноше исполняется 17 лет. То есть в этом году с 1 января по 31 марта мы поставили на первоначальный воинский учет парней, которым исполнилось или исполнится 17 лет в 2021 году (2004 года рождения), а также юношей старших возрастов, кто ранее не был поставлен на воинский учет.

После постановки на учет молодые люди проходят медкомиссию в военном комиссариате. Мы определяем их состояние здоровья и принимаем решение: годен к военной службе, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен, временно не годен или не годен к военной службе.

При выявлении каких-то болезней, до начала призыва, мы отправляем юношей на лечение в медицинские учреждения. И если такие проблемы, как заболевания зубов, легко устранить, то, к сожалению, бывают еще и врожденные болезни, с которыми порой ничего не сделаешь.

После постановки на учет молодые люди проходят медкомиссию в военном комиссариате. Мы определяем их состояние здоровья и принимаем решение: годен к военной службе, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен, временно не годен или не годен к военной службе. При выявлении болезней, до начала призыва, мы отправляем юношей на лечение в медицинские учреждения. И если такие проблемы, как заболевания зубов, легко устранить, то, к сожалению, бывают еще и врожденные болезни, с которыми порой ничего не сделаешь. Сейчас многие ребята выпускаются со школы уже в 18-летнем возрасте. Их могут призвать на службу в весенний призыв?

Нет, тем, кто заканчивает школу, по закону предоставляется отсрочка до 1 октября.

Следует отметить, что если человек получил средне-профессиональное образование и поступает в вуз, то тут отсрочки уже не будет.

Весенний призыв традиционно длится дольше. Основная отправка в армию происходит после 30 июня. То есть, можно сказать, что весенний призыв в основном идет за счет студентов, окончивших различные учебные заведения.

Следует отметить, что если человек получил средне-профессиональное образование и поступает в вуз, то тут отсрочки уже не будет. Весенний призыв традиционно длится дольше. Основная отправка в армию происходит после 30 июня. То есть, можно сказать, что весенний призыв в основном идет за счет студентов, окончивших различные учебные заведения. Как на сегодняшний день призывники относятся к службе в армии? Есть ли среди шумерлинцев уклонисты?

Большинство ребят служить идут охотно. Они знают, что это их гражданский долг, тем более, что сейчас без службы в армии практически невозможно попасть на работу в различные силовые структуры. Зато на служивших всегда большой спрос со стороны Росгвардии, МВД, МЧС, ФСБ и других ведомств.

В розыске по городу Шумерле и Шумерлинскому району насчитывается около 20 молодых людей. Некоторые из них приходят в военный комиссариат только после исполнения 27 лет. Таким призывникам военный билет не выдается, а выдается справка, где будет написано, что в армии не служил, не имея на это законных оснований.

Уклонистами считаются те, кто получил повестку и умышленно не является в военкомат. На таких мы готовим материал, передаем его в следственный комитет, где возбуждается уголовное дело. А ведь судимость потом может повлиять на всю жизнь. К тому же, после отбытия наказания уклонист все равно подлежит призыву на военную службу.

Есть и другая категория граждан – скрывающиеся от получения повестки. Они не проживают по месту постоянной регистрации (например, зарегистрированы в деревне, а живут и работают в Москве). Найти таковых и вручить им повестку очень сложно. Они хоть и не считаются уклонистами, но числятся в розыске.

В розыске по городу Шумерле и Шумерлинскому району насчитывается около 20 молодых людей. Некоторые из них приходят в военный комиссариат только после исполнения 27 лет. Таким призывникам военный билет не выдается, а выдается справка, где будет написано, что в армии не служил, не имея на это законных оснований. Уклонистами считаются те, кто получил повестку и умышленно не является в военкомат. На таких мы готовим материал, передаем его в следственный комитет, где возбуждается уголовное дело. А ведь судимость потом может повлиять на всю жизнь. К тому же, после отбытия наказания уклонист все равно подлежит призыву на военную службу. Есть и другая категория граждан – скрывающиеся от получения повестки. Они не проживают по месту постоянной регистрации (например, зарегистрированы в деревне, а живут и работают в Москве). Найти таковых и вручить им повестку очень сложно. Они хоть и не считаются уклонистами, но числятся в розыске. По каким принципам происходит отбор в различные виды войск? Играет ли роль наличие у призывника какой-то специальности?

В первую очередь учитываются состояние здоровье, морально-психологическое состояние, проводится профессионально-психологический отбор. Например, самое крепкое здоровье требуется в части спецназа, в воздушно-десантные войска и др.

Наличие у призывника определенной специальности тоже имеет свой вес. У нас есть команды, в которые отбираются граждане преимущественно со специальностью программиста, владеющие прикладной математикой. Очень востребована специальность водителя. В течение года мы должны выучить в автошколе определенное количество водителей, которые будут служить именно по данной специальности. Кроме водителей категорий С, Д, Е, требуются и водители-парашютисты. То есть призывник получает водительские права категории С и делает несколько прыжков с парашютом. Он уже пойдет служить непосредственно в воздушно-десантные войска.

Наличие у призывника определенной специальности тоже имеет свой вес. У нас есть команды, в которые отбираются граждане преимущественно со специальностью программиста, владеющие прикладной математикой. Очень востребована специальность водителя. В течение года мы должны выучить в автошколе определенное количество водителей, которые будут служить именно по данной специальности. Кроме водителей категорий С, Д, Е, требуются и водители-парашютисты. То есть призывник получает водительские права категории С и делает несколько прыжков с парашютом. Он уже пойдет служить непосредственно в воздушно-десантные войска. Как проходит призыв в условиях пандемии коронавируса?

На входе в военкомат все призывники проходят термометрию. Во время медкомиссии ребята ходят в масках, их потоки разделены.

За 3-5 дней перед отправкой на сборный пункт они обязательно проходят ПЦР-тест на выявление коронавируса и отправляются туда с готовыми результатами анализов. На сборном пункте призывники и сопровождающие сдают кровь на наличие антител, а после прибытия в воинскую часть в течение 2 недель находятся в карантине. В общем, здоровье и безопасность призывников находятся под пристальным вниманием.

Татьяна Александрова.