Налогоплательщики, желающие подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут сделать это в электронном виде. И для этого нет необходимости в посещении налогового органа.

Направление документов на государственную регистрацию ИП и ЮЛ в электронном виде – решение, которое позволит сократить время и расходы налогоплательщика. При подаче пакета документов именно таким способом посещать налоговый орган не нужно, а для направления документов не требуется свидетельствование подлинности подписи заявителя нотариусом и оплата государственной пошлины. После подтверждения регистрации соответствующие документы, подписанные электронной цифровой подписью, поступят на электронную почту, которую укажет налогоплательщик в заявлении.



Все документы на государственную регистрацию ИП и ЮЛ в электронном виде будут направлены в регистрирующий орган, ответственный за прием документов по государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Отправить документы в электронном виде можно через сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Такой способ избавит налогоплательщика от ошибок при заполнении заявлений, так как сервис не позволяет сохранять и отправлять в регистрирующий орган документ с ошибками. Также можно через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.