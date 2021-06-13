В лагерь с выгодой

В редакцию всё чаще стали поступать вопросы на тему программы «детского кешбэка», реализация которой началась в России с 25 мая. И одни из частых: «Будет ли компенсация за путевку в наш «Соснячок»? А если путевка приобретена не за полную стоимость, а по льготной цене?»

Как газете пояснили и в городском отделе образования, и в самом «Соснячке», шумерлинский загородный лагерь вошел в программу поддержки доступных поездок в детские лагеря в числе 15 лагерей Чувашии, поэтому расходы родителей за приобретенную путевку будут компенсироваться и при ее покупке за полную цену (в 2021 году составляет 15950 рублей), и при приобретении за часть стоимости. Главное – соблюсти условия, прописанные законодателем: оплатить путевку можно только картой платежной системы «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности. Карты Visa, Mastercard, Maestro, другие карты не участвуют в программе. Также кешбэк невозможен за путевки, оплаченные наличными. Для тех, кто приобрел путевки до 25 мая за наличные или с карт других платежных систем, с 15 июня будет доступна заявка на возмещение на сайте госуслуг. Для этого родителям нужно предъявить документы об оплате.



Зарегистрировать карту в программе лояльности и оплатить с нее путевку можно на сайте «Соснячка» (http://www.dol-gshum.edu21.cap.ru). Возврат в размере 50 % от суммы оплаты (но не более 20 тыс. рублей) автоматически начисляется на сумму транзакции по карте «Мир» в течение 5 дней. Если вы передумали отправлять ребенка в лагерь, то возврат средств будет происходить так же, как происходит при обычной интернет-оплате: через интернет-терминал. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объёме, в момент возврата. В случае, если вы решите забрать ребенка до окончания смены и предполагается частичный возврат стоимости путевки, то сумма начисленного ранее кешбэка будет автоматически списана с карты «мир», по которой производилась оплата. Размер списания в этом случае будет пропорционален сумме возврата.



В Чувашии планируется реализовать около 14 тыс. путевок с учетом требования Роспотребнадзора о 75-процентной заполняемости загородных лагерей. По оценке республиканского Минэкономразвития, общая сумма возврата за путевки превысит 55 млн рублей. Оператором по возврату денежных средств выступает Центр одаренных детей и молодежи «Эткер», который организовал телефон «горячей линии»: 8(8352) 75-52-04, 89199724204 (моб.). Единый круглосуточный номер поддержки — 122.



Шумерлинский лагерь «Соснячок» этим летом предлагает отдых в течение 4-х смен по 21 дню каждая. Здесь не стали менять традицию и делить каждую смену на «подсмены» для большего охвата детей. Сейчас в лагере в первую смену отдыхают дети из Шумерли, Вурнар, Ибресей, Ядрина, Порецкого, а также из подмосковных Балашихи и Каширы. Отдыхающие вовсю играют в футбол, в волейбол, участвуют в викторинах и разного рода состязаниях, ходят на вечерние дискотеки, посмотрели кино на летней эстраде. А в прошлую субботу ребята прошли обряд посвящения в соснячковцы: ходили по станциям квеста, где их встречали ожившие статуи, и выполняли задания, дали клятву соснячковца и получили галстуки. Первая смена завершится 21 июня, а 24 июня лагерь вновь примет отдыхающих – откроется вторая смена.

Наталья Игнатьева.