Руководство Шумерли поздравляет с Днём России

Уважаемые шумерлинцы!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днём России!

12 июня – особая дата для всех россиян, это ещё один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что нам предстоит сделать для его благополучия. Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной, великой державой. К этой благородной цели мы должны идти сообща, понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны.

Только совместными усилиями мы сможем сохранить и преумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей, нашего города, республики и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

От всей души желаем вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.