Россия была, Россия есть, Россия будет: Шумерлинцы отметили День России

В Шумерле основные торжества, посвященные Дню России, прошли в парке культуры и отдыха – любимом месте отдыха шумерлинцев и гостей города. С самого утра в парке звучала праздничная музыка, у фонтана резвилась детвора, прогуливались мамы с колясками…Ровно в полдень зазвучал духовой оркестр. В праздничный день коллектив под управлением В. Малякшина подарил в своем исполнении всем присутствовавшим мелодии прошлых лет, военные марши, вальсы.В 16 час. на танцевальной площадке состоялся большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов города и Дворца культуры «Восход». Программу открыла масштабная хореографическая композиция «Россия» в исполнении танцевально-спортивного клуба «Экситон» (руководитель – И. Лиховид).С пожеланиями мира, добра и счастья ко всем собравшимся обратился глава города Сергей Яргунин. Тематическая программа традиционно стартовала с гимна России – одного из главных символов страны. На протяжении вечера гости танцплощадки наслаждались яркими вокальными и хореографическими номерами самодеятельных артистов. Далее концерт продолжился выступлением ВИА «Трудовые резервы» АО «ШЗСА».Весь день в парке работали детские аттракционы и торговые ряды. О. Дмитриева.















