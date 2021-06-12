Поздравление с Днём России

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник дорог каждому, кто искренне любит Родину, трудится на благо ее процветания и развития. Он является символом национального единения, величия и независимости нашего государства.

Сила России — в многонациональном народе, талантливом и великодушном, героическом и несокрушимом. Сегодня, когда страна сталкивается с серьезными внешними вызовами, нам особенно важно сплотиться во имя укрепления государственности и сохранения суверенитета Отчизны, наращивания ее социально-экономического потенциала.

Пусть любовь к Отечеству вдохновляет нас на созидание и добрые свершения, помогает преумножать славу России, преодолевать любые невзгоды и испытания.

От всей души желаю вам здоровья, мира и добра!

С уважением, заместитель главы г. Чебоксары,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов В. Горбунов.