Поздравление Главы Чувашии с Днём России

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днём России!

Мы гордимся тем, что живем и работаем в стране, у которой великая история и богатая культура, где патриотизм и любовь к Родине объединяют всех независимо от национальности и вероисповедания.

Наша любовь к России — в наших общих делах, в плодотворной работе, в заботе о подрастающем поколении, в желании сделать республику и страну лучше.

Жители Чувашской Республики всегда отличались своим трудолюбием, умением добиваться результатов там, где необходимы сплоченность и единство. Это качество позволяет нам уверенно идти вперед и достигать новых высот.

Пусть любовь к России и родной республике всегда придает нам сил и вдохновляет на новые свершения. С праздником, дорогие друзья, с Днём России!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.