Открыт счет для сбора средств на издание книги о шумерлинцах

Сегодня у каждого шумерлинца появилась возможность внести свою лепту в увековечивание памяти горожан, воевавших в Великую Отечественную войну. Администрация города Шумерли готова профинансировать издание биобиблиографического сборника «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны», составленного библиографами информационно-библиографического отдела городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги. Но, учитывая позыв горожан на вовлечённость в благое дело, объявлен сбор средств на издание данной книги.



Желающие могут присоединиться к акции, перечислив средства по реквизитам:



Горфинотдел (МБУ “ГЦБС”, л/с 20156Ю04050),

ИНН 2125005985 КПП 212501001

р/с 03234643977130001500 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике, г. Чебоксары, БИК 019706900, кор. счет 40102810945370000084

Код дохода 95700000000000000150 доп. кл. 957800

В назначении платежа указать: «Спонсорская помощь на издание книги».



ГЦБС.