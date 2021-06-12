Проект «Гражданин — патриот России», разработанный студентом Шумерлинского политехнического техникума М. Романовым и инициативной группой в составе зам. директора по УВР А.М. Осиповой, педагогов Л.С. Васильевой и Л.В. Волковой, участвовал во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц и выиграл грантовую поддержку в номинации «Патриотическое воспитание».

На его реализацию была выделена сумма 190000 рублей.

Всего на конкурс было представлено 10007 заявок от физических лиц. Победителями признаны 1110 проектов из 84-х субъектов Российской Федерации. По итогам участия Чувашия заняла 4-е место по России и 1-е место в ПФО.



Победа в грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи, являющемся частью платформы «Россия — страна возможностей», для нашего техникума является высокой оценкой выбранного вектора развития.

Реализация проекта была рассчитана на период с сентября 2020 года по июнь 2021 года. В рамках реализации проекта было приобретено оборудование — ноутбук, МФУ лазерный, мультмедийный проектор, диктофон, фотовидеокамера, колонки, микрофон, веб-камера и многое другое. Проведены следующие ключевые мероприятия: конкурсы на лучшую модель студенческого самоуправления в учебной группе «Думаем! Решаем! Действуем!», творческих работ и видеороликов «Я готовлюсь к службе в армии», «Дембельский альбом», творческий вечер «Песни Великой Победы», акция «Моя семья в истории ВОВ», различные спортивные соревнования, выставка технического творчества, организован массовый поход в кинотеатр на фильм «Зоя» и т.д. Проводимые мероприятия объединили студентов и педагогов, двигали к успеху и победам.

3 июня в техникуме состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения реализации грантового проекта, на котором все участники были награждены благодарственными письмами, грамотами и дипломами.

Грантовые конкурсы — это отличная возможность поддержать социально активную молодёжь, дать ей стимул реализовать свои идеи в различных областях.

Шумерлинский политехнический техникум.