Администрация Шумерлинского района поздравляет с Днём России

Уважаемые шумерлинцы!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников — День России.

Для каждого человека Отечество начинается с его малой родины. Для нас это наш родной Шумерлинский район. Но где бы мы ни родились, где бы впоследствии ни жили – мы всегда чувствовали себя гражданами великой страны. Наша культура и традиции – это наша гордость, а талантливые, добрые, образованные люди являются главным богатством своего Отечества. Только совместными усилиями, плодотворной конструктивной работой мы ежедневно строим наше общее будущее, будущее нашей великой России.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и вдохновения, счастья и благополучия, успехов во всех делах на благо Отечества!

Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.