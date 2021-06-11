4 июня Шумерлинский район с рабочим визитом посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. В сопровождении главы Шумерлинского района Бориса Леонтьева и главы администрации Льва Рафинова он проинспектировал состояние дорожной сети района.



Министр побывал в Юманайском, Егоркинском, Туванском и Шумерлинском сельских поселениях, чтобы лично убедиться в том, что подрядчик справляется с возложенными на него обязанностями. Также Владимир Осипов посетил д. Шумерлю, где на данный момент в рамках подготовки ко Дню Республики ведутся работы по строительству парка Победы.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.