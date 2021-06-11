Протоиерей Димитрий Нестеренко:

«Храм строится людьми с Божией помощью»

На пересечении улицы Ленина и Заводского проезда, близ сквера им. Скаржевского, с 2009 года идет строительство православного храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В минувший понедельник произошло важное событие – на вершину храма установлены купол и крест.

О том, как зародилась идея строительства храма, на какой стадии оно находится сейчас и когда планируется первое богослужение, а также о земном и духовном – в беседе с настоятелем храма протоиереем Димитрием Нестеренко.

Отец Димитрий, поздравляем Вас со знаменательным событием!

Для нас день возведения купола и креста на вершину храма стал очень значимым и долгожданным! Сейчас, когда купол с крестом водружены, мы испытываем безграничное внутреннее ликование.

С момента закладки храма пошел двенадцатый год. На каком этапе ведутся строительные работы в целом? Что еще предстоит сделать?

Сейчас, после возведения купола и креста, рабочие приступают к кровельным работам, которые должны быть завершены в августе. Затем по плану — внутренняя черновая отделка и проведение коммуникаций. После этого мы сможем освятить храм и начать совершать богослужения.

Строительство церкви требует немало вложений…

Когда нам озвучили окончательную стоимость купола и кровли – 13 млн рублей, — мы были в ужасе. Это почти такая же сумма, которая была потрачена на постройку кирпичных стен храма и его железобетонных конструкций. Нам потребовалось бы еще лет десять для того, чтобы собрать такие средства собственными силами. За эти годы стены подверглись бы разрушению, а цены на строительные материалы и работы выросли бы во много раз. Образовалась безвыходная ситуация…

Тогда мы обратились к меценату из Санкт-Петербурга Вячеславу Адамовичу Заренкову с мольбой о помощи. Надежда на отклик была весьма слабой — мы привыкли чаще всего слышать отказы и лишь иногда получать небольшую финансовую помощь, которая, конечно, тоже важна, но способна покрыть лишь незначительную часть необходимых затрат. Именно поэтому строительство продолжается уже двенадцатый год…

Тогда мы обратились к меценату из Санкт-Петербурга Вячеславу Адамовичу Заренкову с мольбой о помощи. Надежда на отклик была весьма слабой — мы привыкли чаще всего слышать отказы и лишь иногда получать небольшую финансовую помощь, которая, конечно, тоже важна, но способна покрыть лишь незначительную часть необходимых затрат. Именно поэтому строительство продолжается уже двенадцатый год… Бог услышал ваши молитвы?

Вы не представляете, какой взрыв положительных эмоций мы испытали, когда Вячеслав Адамович откликнулся на нашу просьбу и выразил согласие полностью оплатить изготовление купола и кровли. Вячеслав Адамович – удивительный человек! Мы испытываем к нему безмерную благодарность! Он не только оказал нам ощутимую финансовую помощь, но и постоянно поддерживает нас морально. И, главное, меценат подарил нам надежду, ведь не секрет, что жители нашего города уже устали от затянувшегося строительства и, наверное, разуверились в том, что храм достроится и в нем начнутся богослужения.

Мы очень благодарны и Андрею Чуенкову, оплатившему доставку купола из Волгодонска Ростовской области. Двенадцать секций купола везли в разобранном состоянии в трех грузовых фургонах. Четвертый фургон доставил апсиду и элементы кровли. Общая стоимость доставки составила 260 тысяч рублей.

Храм строится людьми с Божией помощью. Мы не устаем вновь и вновь благодарить всех, кто когда-либо хоть копейкой или добрым словом помог нашему храму. Потому что без предшествующих этапов строительства по возведению стен храма был бы невозможен и сегодняшний этап сооружения купола и кровли.

Мы выражаем благодарность прихожанам нашего храма, жителям нашего города и иногородним друзьям, которые регулярно перечисляют на строительство свои пожертвования или опускают купюры в специальные ящики для сбора денежных средств, установленные в магазинах города.

Важно, чтобы под куполом нашего храма как можно больше людских сердец ощутило любовь Божию и было ею согрето!

Персональное досье.

Нестеренко Димитрий Николаевич родился 6 февраля 1982 г. в г. Днепропетровске, в семье служащих (отец — инженер, мать — педагог). В 2000 году окончил общеобразовательную школу в Днепропетровске.

В марте 2004 года ректором Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, архиепископом Тихвинским Константином был рукоположен в сан диакона и после прохождения практики в академическом храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова был назначен на службу в Князь-Владимирский собор Санкт-Петербурга. В ноябре 2004 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром был рукоположен в сан пресвитера и после прохождения практики в Казанском соборе был назначен на службу в храм святителя Петра, митрополита Московского, на Роменской улице северной столицы.



После окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии в 2005 году определен на службу в храм преподобного Серафима Саровского г. Шумерли. В 2009 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, защитив кандидатскую диссертацию по теме: «Духовное окормление и психологическая помощь современной православной семье». В том же году назначен настоятелем строящегося храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Шумерле.



В 2010 году назначен председателем отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, в 2011 году — куратором муниципальных дошкольных образовательных учреждений Чувашии, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания детей.



С 2011 года преподает Новый Завет в Чебоксарском епархиальном православном духовном училище (ныне Епархиальный центр подготовки церковных специалистов).

В 2012 году награжден золотым наперсным крестом. В 2017 году возведен в сан протоиерея.

Женат, воспитывает восьмерых детей.

Ольга Дмитриева.