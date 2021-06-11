Протоиерей Димитрий Нестеренко:

«Храм строится людьми с Божией помощью»
На пересечении улицы Ленина и Заводского проезда, близ сквера им. Скаржевского, с 2009 года идет строительство православного храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В минувший понедельник произошло важное событие – на вершину храма установлены купол и крест.
О том, как зародилась идея строительства храма, на какой стадии оно находится сейчас и когда планируется первое богослужение, а также о земном и духовном – в беседе с настоятелем храма протоиереем Димитрием Нестеренко.
- Отец Димитрий, поздравляем Вас со знаменательным событием!
- Для нас день возведения купола и креста на вершину храма стал очень значимым и долгожданным! Сейчас, когда купол с крестом водружены, мы испытываем безграничное внутреннее ликование.
- С момента закладки храма пошел двенадцатый год. На каком этапе ведутся строительные работы в целом? Что еще предстоит сделать?
- Сейчас, после возведения купола и креста, рабочие приступают к кровельным работам, которые должны быть завершены в августе. Затем по плану — внутренняя черновая отделка и проведение коммуникаций. После этого мы сможем освятить храм и начать совершать богослужения.
- Строительство церкви требует немало вложений…
- Когда нам озвучили окончательную стоимость купола и кровли – 13 млн рублей, — мы были в ужасе. Это почти такая же сумма, которая была потрачена на постройку кирпичных стен храма и его железобетонных конструкций. Нам потребовалось бы еще лет десять для того, чтобы собрать такие средства собственными силами. За эти годы стены подверглись бы разрушению, а цены на строительные материалы и работы выросли бы во много раз. Образовалась безвыходная ситуация…
Тогда мы обратились к меценату из Санкт-Петербурга Вячеславу Адамовичу Заренкову с мольбой о помощи. Надежда на отклик была весьма слабой — мы привыкли чаще всего слышать отказы и лишь иногда получать небольшую финансовую помощь, которая, конечно, тоже важна, но способна покрыть лишь незначительную часть необходимых затрат. Именно поэтому строительство продолжается уже двенадцатый год…
- Бог услышал ваши молитвы?
- Вы не представляете, какой взрыв положительных эмоций мы испытали, когда Вячеслав Адамович откликнулся на нашу просьбу и выразил согласие полностью оплатить изготовление купола и кровли. Вячеслав Адамович – удивительный человек! Мы испытываем к нему безмерную благодарность! Он не только оказал нам ощутимую финансовую помощь, но и постоянно поддерживает нас морально. И, главное, меценат подарил нам надежду, ведь не секрет, что жители нашего города уже устали от затянувшегося строительства и, наверное, разуверились в том, что храм достроится и в нем начнутся богослужения.
Мы очень благодарны и Андрею Чуенкову, оплатившему доставку купола из Волгодонска Ростовской области. Двенадцать секций купола везли в разобранном состоянии в трех грузовых фургонах. Четвертый фургон доставил апсиду и элементы кровли. Общая стоимость доставки составила 260 тысяч рублей.
Храм строится людьми с Божией помощью. Мы не устаем вновь и вновь благодарить всех, кто когда-либо хоть копейкой или добрым словом помог нашему храму. Потому что без предшествующих этапов строительства по возведению стен храма был бы невозможен и сегодняшний этап сооружения купола и кровли.
Мы выражаем благодарность прихожанам нашего храма, жителям нашего города и иногородним друзьям, которые регулярно перечисляют на строительство свои пожертвования или опускают купюры в специальные ящики для сбора денежных средств, установленные в магазинах города.
Важно, чтобы под куполом нашего храма как можно больше людских сердец ощутило любовь Божию и было ею согрето!
Персональное досье.
Нестеренко Димитрий Николаевич родился 6 февраля 1982 г. в г. Днепропетровске, в семье служащих (отец — инженер, мать — педагог). В 2000 году окончил общеобразовательную школу в Днепропетровске.
В марте 2004 года ректором Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, архиепископом Тихвинским Константином был рукоположен в сан диакона и после прохождения практики в академическом храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова был назначен на службу в Князь-Владимирский собор Санкт-Петербурга. В ноябре 2004 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром был рукоположен в сан пресвитера и после прохождения практики в Казанском соборе был назначен на службу в храм святителя Петра, митрополита Московского, на Роменской улице северной столицы.
После окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии в 2005 году определен на службу в храм преподобного Серафима Саровского г. Шумерли. В 2009 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, защитив кандидатскую диссертацию по теме: «Духовное окормление и психологическая помощь современной православной семье». В том же году назначен настоятелем строящегося храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Шумерле.
В 2010 году назначен председателем отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, в 2011 году — куратором муниципальных дошкольных образовательных учреждений Чувашии, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания детей.
С 2011 года преподает Новый Завет в Чебоксарском епархиальном православном духовном училище (ныне Епархиальный центр подготовки церковных специалистов).
В 2012 году награжден золотым наперсным крестом. В 2017 году возведен в сан протоиерея.
Женат, воспитывает восьмерых детей.
Ольга Дмитриева.
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