Помощь в организации парада оценена по достоинству

9 июня в военном комиссариате г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов состоялось награждение Благодарностями председателя Кабинета Министров Чувашской Республики О. Николаева за оказанную поддержку в организации и проведении празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Благодарностей удостоились представители градообразующих предприятий – начальник цеха внутреннего заводского транспорта Шумерлинского завода специализированных автомобилей Владислав Федулов (на фото слева) и зам. начальника цеха № 5 по эксплуатации, ремонту автотранспорта и дорожно-транспортных машин комбината автомобильных фургонов Камиль Ахметзянов (на фото справа).

Следует отметить, что шумерлинские градообразующие предприятия ежегодно предоставляют для участия в параде Победы в Чебоксарах две-три единицы специализированной техники военного назначения. Как заметил Владислав Федулов, благодарность председателя Кабинета Министров Чувашии — это заслуга всего предприятия, начиная от руководителей и заканчивая теми, кто проектировал и изготавливал технику. Камиль Ахметзянов в свою очередь отметил, что демонстрация на параде военной техники имеет очень важное значение, ведь люди видят, как с каждым годом она обновляется, и у них появляется гордость за нашу страну.



В этот же день, 9 июня, военный комиссар г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров принял участие и в другой церемонии награждения – за активную жизненную позицию, за верность традициям Вооруженных Сил России и в честь 76-летия образования ГСВГ грамоты военкомата были вручены Анатолию Швецову, Николаю Шинягину и Всеволоду Илакину.

Татьяна Яковлева.