Партия сказала – партия сделала Чувашские единороссы подвели итоги работы и обозначили планы на будущее

7 июня в Чебоксарах прошла конференция Чувашского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На ней партийцы подвели итоги работы за пять лет. В предстоящей выборной кампании именно они станут базой для программы партии и основой для агитации избирателей. Результаты проделанной работы единороссы считают своим главным преимуществом в борьбе за голоса жителей республики.

Итак, что в копилке достижений «ЕДИНОЙ РОССИИ» в масштабах всей страны в целом и Чувашии в частности? Об этом рассказала секретарь Чувашского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Полезные инициативы коснулись практически всех сфер жизни людей.



Семья. По инициативе партии размер материнского капитала за пять лет увеличен почти на 200 тысяч рублей. Кроме того, 70 тысяч многодетных семей получили субсидии на 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Земля. По предложению депутатов-единороссов пенсионеры и льготники освобождены от уплаты земельного налога с участка размером 6 соток, а владельцы гаражей могут бесплатно не только узаконить свои строения, но и оформить землю под ними.



Трудовые отношения. Женщинам, работающим на селе, депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» гарантировали право на дополнительный выходной раз в месяц и укороченную 36-часовую неделю без сокращения зарплаты.

Образование. Ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а классным руководителям в школах, кураторам в техникумах и колледжах ежемесячно выделяется доплата из федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей.



Социальная защита. Сельским пенсионерам при переезде в город гарантировано сохранение повышенных пенсий, а семьи с инвалидами получили право на компенсацию 50 % от взноса на капремонт.

И это – неполный список законопроектов и инициатив, которые депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» приняли на федеральном уровне.



В Чувашии партии тоже есть чем отчитаться перед избирателями. За пять лет у нас построено семь школ, открыто 19 детских садов, отремонтировано и оснащено 102 школьных спортивных зала, закуплено 265 новых школьных автобусов, отремонтировано 120 сельских домов культуры и 212 залов библиотек.

Алла Салаева, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии – министр образования и молодежной политики:

Со стороны Президента, Правительства РФ, республиканской исполнительной власти идет колоссальная поддержка инициатив, которые формируются нами на местах. В том числе в сфере образования. А это важная и чувствительная для всех социальная сфера. Мы строим новые школы и детские сады. Этим летом проведем масштабную модернизацию 54 школ Чувашии. Мы выполнили наказ Президента о бесплатном горячем питании учеников начальной школы, а также переоборудовали все пищеблоки в школах и детских садах республики.

Сергей Артамонов, член регионального политсовета Чувашского РО «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр сельского хозяйства:

Нам есть чем гордиться. Очень много делается для развития образования, здравоохранения, спорта, культуры. Очень много проектов реализуется по программе комплексного развития сельских территорий и аграрного сектора республики. Есть заметные достижения, но расслабляться нельзя. Предстоит еще очень многое сделать, опираясь на наказы жителей Чувашии.

Впрочем, расслабляться партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по словам секретаря регионального отделения Алены Аршиновой, не планирует. Впереди – большая избирательная кампания, главным оружием которой для партии станут добрые дела и важные решения, которые были приняты за прошедшую пятилетку. Для единороссов эта кампания уже началась: 30 мая завершилось народное предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственного Совета Чувашии и Государственной Думы России. В нем приняло участие рекордное количество избирателей — проголосовали более 181 тысячи человек.

Николай Владимиров, руководитель фракции в Чебоксарском городском Совете депутатов:

Мы очень признательны жителям республики за выбор, который они сделали в ходе предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С помощью населения определились лидеры, которые в последствии будут выдвинуты кандидатами в Государственный Совет Чувашской Республики и в Государственную Думу РФ.

Алёна Аршинова, секретарь Чувашского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

депутат Госдумы РФ:

Для нас важен выбор, который сделали жители республики на предварительном голосовании. Мы будем опираться на их мнение при выдвижении кандидатов в Госсовет Чувашии и в Госдуму РФ. Жители выбирают — «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает. Важный шаг предстоящей кампании – формирование и утверждение предвыборной программы регионального отделения партии на выборах в Государственный Совет Чувашской Республики. Она должна стать по-настоящему народной, широко обсуждаться с жителями и всеми трудовыми коллективами. Эту работу мы уже начали.

Следующий шаг подготовки к выборам — Всероссийский съезд партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который пройдет в Москве 19 июня. Делегатами от Чувашского регионального отделения станут: Алла Салаева, министр образования и молодежной политики Чувашии; Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашии; Алексей Ладыков, глава администрации города Чебоксары; Николай Николаев, заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии; Николай Владимиров, заместитель главы города Чебоксары; Леонид Пронин, руководитель депутатской группы партии в Собрании депутатов города Шумерли; Игорь Семёнов, глава администрации Ибресинского района Чувашии.

Николай Николаев, заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: