В парламенте обсудили целесообразность перевода времени

10 июня в Госсовете состоялись парламентские слушания по вопросу целесообразности перевода времени в Чувашской Республике. Провел их председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов, который пояснил, что тема перевода времени на сегодняшний день актуальная, т.к. жители республики часто обращаются в адрес Государственного Совета и Администрации Главы Чувашской Республики.

Подавляющее большинство регионов 3-го и 2-го часовых поясов объединены в одну — вторую — часовую зону. То есть 49 субъектов Российской Федерации живут по так называемому московскому времени UTC (Всемирное координированное время) +3 часа. Среди них и Чувашская Республика, хотя территориально она располагается в 3-м часовом поясе. В Чебоксарах солнце находится в наивысшей точке раньше на 38 минут (в среднем), чем в Москве. Световой день в настоящее время начинается тогда, когда подавляющая часть населения еще не активна, активность наступает лишь через 2-4 часа. А заканчивается световой день тогда, когда основная часть населения еще сохраняет активную деятельность и будет сохранять ее еще не менее часа.В ходе слушаний были высказаны различные позиции. По итогам обсуждения целесообразности перевода времени в республике участники парламентских слушаний рекомендовали Кабинету Министров Чувашии организовать проведение социологического исследования для определения мнения населения по вопросу необходимости перевода времени, а по итогам социологического исследования комитету Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам — рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта федерального закона, предусматривающего переход на сезонное время или перевод Чувашской Республики в 3-ю часовую зону UTC +4.

Источник: cap.ru.