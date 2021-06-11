В канун Дня России юным шумерлинцам вручили паспорта

11 июня, в канун Дня России, в Центре детского творчества состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам. Получение столь важного документа — это большое событие и большая ответственность. Об этом, поздравляя ребят, говорили и почетные гости.

В церемонии вручения основного в жизни документа приняли участие глава города Сергей Яргунин, начальник отдела культуры администрации г. Шумерли Екатерина Николаева, начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Шумерлинский» Александр Ночвин, Почётный гражданин Шумерли Владимир Таланов, председатель молодежного парламента Анастасия Хорева и другие.

Подростки, получившие паспорта, немного смущаясь, поклялись быть достойными гражданами своей страны. Этот день им обязательно запомнится, тем более, что талантливые исполнители и танцевальные коллективы города порадовали их яркими концертными номерами.

Т. Александрова.