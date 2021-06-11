В День России шумерлинцев ждет концерт

В День России в Шумерле пройдет праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов города. начало в 16.00 час. на танцевальной площадке парка культуры и отдыха. Далее, в 18.00 час., начнётся концерт ВИА «Сувенир» ДК «Восход», а в 19.00 час. концертная программа продолжится выступлением ВИА «Трудовые резервы» АО «ШЗСА».



Не обойдется празднование Дня России и без онлайн-акций: «Окна России» и «Флаги России. 12 июня» (все желающие размещают на окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празднику, а также вывешивают российские флаги). При участии в онлайн-акциях предлагаем всем жителям использовать специальные хэштеги праздника, а именно: #МыРоссия#СтранаПобедителей.

Останется неизменной акция «Триколор» по раздаче лент с символом государственного флага России. Их будут вручать волонтеры на улицах города, а также через продовольственные магазины, АЗС, аптеки.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.