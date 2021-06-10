Продолжается прием заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

Премия организована платформой DOBRO.RU в партнерстве с Росмолодежью, Фондом Росконгресс, Акционерным обществом «Газпром-Медиа Холдинг», Общероссийский народным фронтом, Институтом развития интернета, АНО «Национальные приоритеты».

Цель премии — поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям, и улучшение качества жизни. Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, участие в образовательных программах, продвижение своих проектов. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырех треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together».

Победители премии получат гранты на реализацию проектов, возможность принять участие в образовательных программах. Награждение победителей пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 3-5 декабря 2021 года.



В 2021 году прием заявок продлится до 5 июля. Регистрация участников осуществляется на сайте премии: премия.мывместе.рф.

В период с 21 по 25 июня на базе БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии с целью оказания консультационной помощи потенциальным участникам премии планируется организовать республиканский конвейер проектов с приглашением федеральных экспертов социального проектирования.

Контактное лицо: Кушева Алёна Игоревна, методист БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, тел. 8 (8352) 45-01-90.

Минобразования Чувашской Республики.