В Чувашии за объекты благоустройства проголосовали почти 160 тысяч человек

Минстрой России подвел итоги онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. В нем приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные населенные пункты. Свою позицию выразили 9,7 млн россиян. Это 10% населения страны старше 14 лет.

Самыми активными стали жители Приволжского федерального округа, отмечают в ведомстве. Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым. На третьем месте — ЮФО.

В Чувашии участие в голосовании за объекты благоустройства приняли почти 160 тысяч человек, то есть проголосовал приблизительно каждый седьмой житель, сообщили в Минстрое республики.

«Результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным. Мы смогли решить одну из важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Напомним, голосование проводилось с 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортно городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский подчеркнул высокий уровень активности участников.

«На сайте было представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей — почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования и осуществил этот процесс. Это очень высокий показатель конверсии. Всего по сайту было порядка 50 млн просмотров», — сообщил он.

В продвижении платформы и голосования принимали участие ЦУР во всех регионах страны, в том числе и Центр управления регионом Чувашской Республики. Безопасность онлайн-голосования обеспечило АНО «Диалог Регионы». Чтобы отдать свой голос за проект или объект, требовалась аутентификация с помощью сотового телефона и портала «Госуслуги». Несколько незначительных попыток хакерских атак на сайт были успешно отражены.