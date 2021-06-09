Специалисты Шумерлинского комплексного ЦСОН – в числе удостоенных республиканских наград по случаю Дня социального работника

8 июня специалисты Шумерлинского комплексного ЦСОН приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника.

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником, выразил им признательность за ответственный труд и верность профессии, сердечное тепло и отзывчивость.

Руководитель региона отметил, что система социальной защиты и социального обслуживания населения будет и дальше совершенствоваться, трансформироваться с учетом потребности населения, будут шире использоваться цифровые технологии, которые ускоряют доведение мер поддержки до получателя.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова отметила, что в Чувашии трудятся порядка шести тысяч социальных работников, которые обеспечивают эффективную реализацию государственной социальной политики. Под постоянным вниманием социальных работников находится более трети жителей республики – ветераны, люди с ограниченными возможностями, подростки, семьи с детьми, граждане, оставшиеся без работы.

Лучшим работникам сферы вручены государственные, ведомственные и общественные награды.

Среди награжденных – шумерлинки. Социальный работник отделения социального обслуживания на дому Людмила Буковинина награждена Почетной грамотой Чувашской Республики. Социальный работник отделения социального обслуживания на дому Ирина Соболева — Благодарностью и часами от Главы Чувашской Республики. Заведующий отделением дневного пребывания Мария Горбунова награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики.

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