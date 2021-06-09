Сегодня в военном комиссариате г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов состоялось награждение Благодарностями Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики О. Николаева за оказанную поддержку в организации и проведении празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Благодарностей удостоились представители градообразующих предприятий – начальник цеха внутреннего заводского транспорта АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» Владислав Федулов и зам. начальника цеха № 5 по эксплуатации, ремонту автотранспорта и дорожно-транспортных машин АО «Комбинат автомобильных фургонов» Камиль Ахметзянов.

Т. Александрова.