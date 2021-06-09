В Чувашии определились с порядком предоставления льготы детям войны

Сегодня, 9 июня, Кабинет министров Чувашской республики утвердил порядок предоставления детям войны 25%-ной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ. Он вступит в силу с 1 июля этого года

«Для получения соцвыплаты дети войны смогут обратиться с заявлением в отделы социальной защиты населений по месту жительства, либо в многофункциональные центры с предоставлением паспорта», – сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Срок принятия решения о предоставлении денежной компенсации детям войны составит 15 рабочих дней после получения заявления органами соцзащиты. Выплачивать денежную компенсацию будут ежеквартально в течение месяца, следующего за последним кварталом.

Отказать в назначении выплаты могут при наличии непогашенной задолженности, подтвержденной вступившим в силу судебным решением.

Обратиться за компенсацией дети войны смогут уже с 1 октября 2021 года.

Министр также напомнила, что по закону, при наличии у гражданина права на получение денежной выплаты по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному из них по выбору заявителя.

По данным Минтруда Чувашии, на 1 июня в республике проживает более 60 тысяч детей войны, из которых около 95% — получатели мер социальной поддержки.

Напомним, что закон о закреплении статуса «детей войны» принят в апреле 2020 года по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. В своем Послании Госсовету республики он подчеркнул, что установленные ранее нематериальные меры поддержки этой категории граждан будут дополняться финансовыми.

чувашинформ.рф