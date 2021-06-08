Улыбаться каждому ребёнку

Социальная работа относится к таким видам профессиональной деятельности, где в большинстве случаев не знания и опыт, а личностные качества сотрудника во многом определяют эффективность работы. Если человек избирает эту профессию сознательно, то она не будет морально тяжела, несмотря на сложности в работе, принесёт радость и пользу окружающим людям.

Татьяна Владимировна Володяшкина, работающая в сфере социального обслуживания с 2007 года, считает социальную работу своим призванием и называет себя счастливым человеком. Она не гонится за облачными мечтами, а просто ценит каждый прожитый день. «Работа у меня самая обыкновенная – няня отделения помощи семье и детям, но я люблю свою работу, — признается Татьяна Владимировна. — Нет в моей работе особых секретов. Всегда улыбаться! Улыбаться глазами, сердцем и душой каждому ребенку, пришедшему в отделение за социальной помощью».



Дети и коллеги любят и уважают Татьяну Владимировну за её открытость, доброе отношение и искреннее желание оказывать помощь и считают, что для этой замечательной женщины её работа — не просто профессия, а состояние души, образ жизни, желание помочь детям обрести себя в этой жизни. Она ценит в каждом ребенке, получающем социальные услуги в отделении помощи семье и детям, неповторимую индивидуальность и понимает, что ребенок – человек, имеющий свой собственный опыт и чувства.



Татьяна Владимировна — многодетная мама, поэтому она, как никто другой, умеет создавать особую доверительную атмосферу общения с детьми. И её вовсе не тяготит совмещать роль мамы и отличного сотрудника. Т.В. Володяшкина ответственно относится и к своим профессиональным обязанностям и является главным помощником специалиста по социальной работе при проведении творческих мероприятий с детьми.

Татьяна Владимировна считает, что творчество развивает душу и характер ребенка. Занятия творчеством в будущем обязательно проявятся в желании творить добро, мечтать, сопереживать ближнему и любить окружающих. Для неё самой занятие рукоделием дает возможность творить и своим творчеством радовать людей. Она увлекается японской техникой канзаши, мастеря чудесные аксессуары из атласа и шелка, создает прекрасные цветы из фоамирана. Любовь к творчеству Т.В. Володяшкина передает детям, с которыми проводит занятия кружка «Юные рукодельники». Создавая шедевры под её руководством, дети получают созидающую творческую энергию для украшения мира своими добрыми руками.



ШКЦСОН.