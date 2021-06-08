Руководство Шумерли поздравляет с Днём социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!

Своим трудом вы заслужили много тёплых слов. Благодаря вам пожилые, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.

Нужно быть очень чутким, душевным человеком, чтобы взять на себя груз забот о нуждающихся в помощи людях. Деятельное внимание к проблемам людей для вас не просто профессиональные обязанности, а призвание. Ваша работа требует не только большой физической, но и полной душевной самоотдачи, особого таланта сопереживания, поэтому именно социальный работник ближе всех, по долгу службы, к нуждам и проблемам людей.

Выражаем вам слова благодарности за самоотверженность, понимание важности своего нелегкого труда и преданность делу!

Желаем крепкого здоровья, силы духа, терпения, настойчивости, веры в свое дело и в людей, которым вы ежедневно несете свет своих сердец, свое душевное тепло.

Счастья, радости, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким!

Глава г. Шумерли С. Яргунин,

глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.