На портале «Народный контроль» запустили опрос о смене часового пояса в Чувашии

Опрос о переводе Чувашии в другой часовой пояс запущен на портале «Народный контроль». Жители Чувашии могут выразить свое мнение о переводе стрелок на один час вперед к московскому времени.

На вопрос «Поддерживаете ли вы изменение часового пояса в Чувашии» жителям региона предложено выбрать один из трех вариантов ответа: «Да, это необходимо», «Нет, не вижу в этом смысла», «Мне все равно».

Голосование доступно до 10 июня по ссылке https://nk.cap.ru/poll.

Отметим, результаты голосования будут учтены в ходе парламентских слушаний на тему «О целесообразности перевода времени в Чувашской Республике», которые пройдут 10 июня в Госсовете Чувашии.

Минцифры Чувашии.