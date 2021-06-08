Минцифры Чувашии разработало и запустило сайт и мобильное приложение Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация»

Сайт и мобильное приложение Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация» созданы для того, чтобы участникам было удобнее работать на форуме.

В онлайн режиме желающие могут узнать, какие мероприятия и круглые столы включены в программу мероприятия. На сайте размещены новости, список приглашённых спикеров, а также информация об условиях участия в форуме.

Появление веб-ресурса имеет много преимуществ. В первую очередь упрощается процесс регистрации участников. Чтобы попасть на форум, нужно лишь ввести свои контактные данные в специальную форму на сайте (ФИО, телефон, адрес электронной почты, место работы).

Затем участник автоматически будет зарегистрирован в приложении Event Rocks, где будет сгенерирован его личный QR-код, необходимый для прохода на мероприятия. В мобильном приложении удобно следить за событиями и изменениями в программе форума, можно назначить встречу и общаться с другими участниками. Мессенджер можно скачать в маркетплейсах Apple Store и Google Play.

«Чувашия. Трансформация» — это масштабная площадка, которая в одном месте соберёт представительней из разных регионов. Минцифры Чувашии приглашает к участию всех желающих.

В качестве спикеров на форуме выступят «гуру» цифрового преобразования: Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк»; Анатолий Попов, вице-президент ПАО Сбербанк; Ольга Ускова, основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies; Игорь Ашманов, президент компании «Крибрум», «Ашманов и партнеры», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Екатерина Гордон, правозащитник, общественный деятель и другие.

Напомним, Чебоксарский экономический форум «Чувашия. Трансформация» проводится в рамках Дня Республики. Пленарное заседание форума состоится 23 июня в Ледовом дворце «Арена».

Минцифры Чувашии.