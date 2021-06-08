Лечу на работу на крыльях

Более 30 лет я проработала в Шумерлинском мостоотряде, а в 2009 году была уволена по сокращению штата в связи с реорганизацией. Я много слышала о профессии социального работника, об обслуживании на дому,

но боялась — смогу ли работать в социальной сфере?

Переборов свой страх, в январе 2016 года приступила к трудовой деятельности в Шумерлинском комплексном ЦСОН.

Судьба распорядилась так, что на протяжении всей жизни рядом со мной были пожилые люди. Я росла с братьями, мама с утра до вечера работала, и нашим воспитанием занималась бабушка. Именно бабушка с ее нехитрой житейской мудростью научила меня смотреть на жизнь так, как я вижу ее сейчас. Не держи зла на людей, не отчаивайся, трудись, не иди на поводу у соблазнов и искушений – простые и в то же время сложные истины, познать которые может только человек с большим жизненным опытом.



Придя на работу в центр социального обслуживания, узнав от коллег и наставников лишь маленькую часть профессиональных тонкостей и нюансов, я поняла, что социальная работа — не столько профессия, сколько состояние души человека, которое дает силы не просто выдерживать подчас очень тяжелое общение с пожилыми людьми, а помогать им превозмочь жизненные трудности.



Мне приходится работать с людьми, столкнувшимися с проблемами, испытавшими много потерь. Кто не согласится, что старость, инвалидность — это безрадостная перспектива и тяжелая душевная травма, когда многие считают, что нужно не жить, а просто выживать… Но ведь важно переубедить человека, что впереди еще много хорошего, нужно освободить его хотя бы от части груза повседневных проблем. Встают вопросы — как? что делать? На помощь в этой ситуации может прийти социальный работник. Помочь в быту, принести продукты, вызвать врача. Вроде ничего лишнего, а человек оживает, начинает замечать прекрасное вокруг, постепенно успокаивается, привыкает, начинает жить и мириться со своим настоящим положением. Для многих одиноких и немощных подопечных, инвалидов социальный работник часто становится самым близким, дорогим, почти родным человеком.



Я как социальный работник не позволяю раскисать своим подопечным, каждый раз появляясь на пороге обязательно с улыбкой и вопросом: «Как дела?» И подопечный, уже тоже с улыбкой, рассказывает о своих делах в лучших красках, что само по себе уже хорошо.

Доброе слово, легкое поглаживание, внимательный приветливый взгляд, терпеливое выслушивание — все это жизненно необходимо пожилым людям, и они за это безмерно благодарны. Социальные работники понимают, что нет ничего важнее, чем оказание помощи нуждающемуся человеку, продление его жизни, ведь она бесценна для всех нас. Тем более, что через несколько десятков лет мы окажемся в их положении и наши дети и внуки к нам отнесутся также, как мы когда-то к пожилым людям.



Мои бабушки и дедушки такие разные: иногда молчаливые, иногда вспыльчивые и недовольные, но всегда добрые. Тяжело найти с ними общий язык, но мне кажется, что я это сделала. Я должна уметь прощать и помогать. И не просто помогать, а стремиться делать это искренне и бескорыстно. Иначе невозможно работать с людьми, ведь мои подопечные будут чутко реагировать на то, что я помогаю им лишь потому, что к этому меня обязывает работа.



В мои обязанности входят не только социально-бытовые услуги, но и моральная поддержка, психологическая помощь и просто человеческое сочувствие и сострадание. Ведь у нас, социальных работников, бывают неудачи и неприятности, но нужно уметь скрывать их и, более того, забыв про свои проблемы, выслушать и посочувствовать другому человеку. Я всегда удивляюсь, с каким вниманием мои подопечные слушают меня, когда я им рассказываю что-то интересное из газет. А что пожилому человеку больше всего нужно? Тепло и внимание, чтобы они не чувствовали себя одинокими людьми.



В основном обслуживаемые мной люди одиноки или дети находятся на стороне. Мне их особенно жаль. Я стараюсь оградить их от любого зла и недоброжелательности. Я рада, что за это время стала для них как дочь, а они в свою очередь сумели заменить мне моих родителей.



За проработанное время я полюбила свою работу. А мои бабушки и дедушки стали для меня такими родными и близкими. Я поняла, что профессия социального работника — это мое призвание. Это замечательно, когда я бегу на работу, словно лечу на крыльях. Меня ждут, я им нужна и от этого на душе светло и радостно!

В. Тарасова, соцработник.