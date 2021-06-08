В Чувашии заработала интерактивная поддержка по вопросам кешбэка за детский отдых

Жители республики могут получить информацию о возврате части стоимости путевок в детские лагеря, позвонив по номеру 122.

Служба оперативной помощи ответит на вопросы об условиях, сроках и механизме получения кешбэка, о сумме средств, положенных для возврата, а также ознакомит со списком лагерей Чувашии, которые участвуют в программе. Звонки на номер 122 принимаются круглосуточно с сотовых телефонов.

Также в республике работает «горячая линия» по вопросам детского туристического кешбека по телефону: 75-52-04, 8-919-972-42-04 (моб).

Напомним, с предложением субсидировать в 2021 половину стоимости путевок в детские лагеря выступил Президент России Владимир Путин. Такая инициатива поможет сделать детский оздоровительный отдых максимально доступным.

По оценке Минэкономразвития Чувашии, по программе «детского кешбэка» родителям в республике вернут более 55 млн рублей.

чувашинформ.рф