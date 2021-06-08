Психолог в сфере социального обслуживания — очень важная и нужная профессия. А работа психолога с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, — это сложная миссия. Психолог отделения помощи семье и детям Наталья Валерьевна Власова, работающая в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения с 2009 года, прекрасно справляется с этой ответственной деятельностью. Она уверена, что самым важным в работе с такими детьми является любовь к ним. Какими бы они ни были, их нужно любить, помогать и поддерживать. На плечах психолога лежит огромная ответственность за будущее каждого ребенка, обратившегося за психологической помощью.

Жизненное и профессиональное кредо Натальи Валерьевны звучит так: «Идти вперёд, совершенствуясь с каждым днём, — вот что должен делать человек». Н.В. Власова — творческая и целеустремленная личность, грамотный, ответственный, инициативный психолог, она умеет находить общий язык с разными возрастными группами, хорошо владеет детским коллективом и взрослой аудиторией. Принимает решения в проблемных ситуациях, в случае возникающих трудностей быстро реагирует на причину их появления и устраняет.



Наталья Валерьевна активно участвует во всех мероприятиях центра, неоднократно принимала участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства. Является членом творческой группы учреждения, принимает активное участие в методической работе. Она всегда стремится помочь и не боится трудностей. Наталья Валерьевна признается, что влюблена в свою работу.



Несмотря на загруженную профессиональную занятость, Н.В. Власова необыкновенная мама и замечательная жена. Она очень любит свою дочку и с такой же любовью относится к другим детям.