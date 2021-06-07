Почему таунхаусы набирают популярность

Часто бывает так, человек, имея собственную квартиру и стабильный доход, начинает задумываться о более комфортном и престижном жилье для себя и своей семьи, особенно, если есть дети-подростки. Первое, что приходит на ум, это загородный коттедж, но это очень дорого, как начальное вложение средств, так и эксплуатационные расходы. Как раз для такого случая существуют таунхаусы.

Что это такое

В переводе с английского – «городской дом». Это новый формат строительства жилья, объединивший в себе удобства квартиры и свойства загородного дома. Таунхаус – это отдельно стоящее 2-, 3-этажное малоквартирное здание, разделенное, максимум, на 10 блоков. Каждая блок-квартира имеет свою придомовую территорию, где можно парковать автомобиль, и свой отдельный вход. Фасад выполнен в одном архитектурном стиле, общая крыша и единая коммуникационная система. Такой тип жилья объединил в себе несколько положительных качеств:

· проживание в хорошей экологической среде. Таунхаусы возводят в загородных районах, где отсутствуют промышленные объекты, что обеспечивает чистый воздух и близость природы;

· многоуровневая свободная планировка и большая квадратура позволяют комфортно разместиться даже большой семье;

· минимальное количество соседей, только слева и справа, что обеспечивает более спокойное проживание;

· отдельный вход с паркоместом;

· в случае если это лайнхаус, то имеется второй выход в свой небольшой дворик с участком земли, который можно благоустроить по своему усмотрению – посадить зелень, цветы, небольшой садик, обустроить беседку с мангалом, где можно отлично отдохнуть с друзьями;

· как правило, равная социальная среда с соседями;

· безопасность проживания;

· развитая инфраструктура микрорайона. Чтобы повысить привлекательность покупки такого жилья, застройщики максимально благоустраивают поселок. Прокладываются дороги, строятся магазины, детские сады, школы, больницы, места для досуга и занятия спортом.

Разновидности таунхаусов

Такие здания имеют несколько вариантов компоновки блоков-квартир:

· лайнхаус имеет второй выход на земельный участок;

· твинхаус состоит из двух сопряженных модулей, отличный вариант для большой семьи;

· квадрохаус составляет квадрат из четырех секций, расположенных по углам, в центре строения обычно хозяйственные постройки.

Покупка таунхауса – это отличное решение при желании жить за городом в комфортных условиях.

Источник: https://etagijournal.ru/ps/chto-takoe-taunhaus/