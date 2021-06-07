В Чувашии создадут уникальное производство гибридных электрических фронтальных погрузчиков

Комплексный проект ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова и МГТУ им. Н.Э. Баумана получит поддержку из федерального бюджета в размере 245 миллионов рублей.

Целью проекта является создание семейства новых фронтальных погрузчиков легкого, среднего и тяжелого классов, обладающих гибридной силовой установкой на основе дизель-генератора и тяговых электродвигателей. Погрузчики будут оснащены комплексной электронной системой безопасности, включающей видеонаблюдение на 360 градусов, автоматическое взвешивание, активное обнаружение людей и объектов в рабочей зоне, а также другими интеллектуальными электронными помощниками, повышающими безопасность и комфорт работы оператора машины. Главные преимущества подобных машин заключаются в снижении расхода топлива и уменьшении выбросов в окружающую среду, снижении шума, повышенной динамики движения машины и производительности работы. Повышенная надежность агрегатов гибридного привода и увеличение срока необходимого периодического обслуживания таких машин по сравнению с существующими аналогами улучшит потребительские свойства вновь разрабатываемого семейства фронтальных погрузчиков.

«За реализацию возьмется команда из представителей трех организаций: ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»», Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Ученые-разработчики двух университетов будут заниматься выбором технологических решений, патентными исследованиями, разработкой конструкторской документации, изготовлением и испытанием макетных и опытных образцов техники», — поясняет ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.

Проект направлен на развитие кооперации учреждений высшего образования и организации реального сектора экономики и поддержан на государственном уровне: в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета он занял шестое место по количеству баллов среди 33 победителей (протокол оценки заявок размещен на сайте Минобрнауки РФ). В течение 2021—2023 гг. в Чувашскую Республику поступит 245 млн. рублей инвестиций на его реализацию. Это уже четвертый совместный проект, реализуемый университетом совместно с промышленными партнерами Чувашской Республики в рамках исполнения 218 постановления Правительства РФ.

На предприятии «Сеспель» для организации выпуска новой продукции планируют строительство нового современного цеха на своей производственной площадке, а также закупку и пуско-наладку необходимого промышленного оборудования. На производственных площадках предприятия будут изготавливаться все основные узлы и агрегаты конструкции погрузчиков. В их числе: оптимизированная шарнирно-сочлененная несущая система, обеспечивающая надёжность и прочность при проведении работ в тяжелых условиях бездорожья при строительстве, гидравлическая и электрическая системы, кабина оператора с интеллектуальными электронными системами управления и безопасности. В проекте планируется максимально широко использовать комплектующие российского производства.

На расширение производственных мощностей предприятие затратит 252 млн. рублей собственных средств. К 2024 году планируется наладить серийное производство, а к 2028 году плановый выпуск погрузчиков составит более 250 единиц техники, общий объем реализации составит более 2,6 миллиардов рублей. По расчетам специалистов за счет реализации проекта до 2028 года в бюджеты всех уровней поступят налоговые отчисления более, чем 270 млн. рублей.

Фронтальные погрузчики входят в тройку наиболее востребованных продуктов на российском рынке дорожно-строительных машин. В настоящее время для дорожно-строительной отрасли и коммунального хозяйства годовая потребность во фронтальных погрузчиках составляет 9000 машин. В Российской Федерации при этом их производится менее 20 % от указанного количества.

Реализация проекта позволит не только привлечь в Чувашскую Республику дополнительные денежные средства на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и создать новые рабочие места, обеспечивая жителей региона достойным заработком и, тем самым, улучшая уровень жизни; а также увеличить налоговые поступления в республиканский бюджет.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики