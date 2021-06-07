В любимой профессии 20 лет

10 мая 2021 года 20-летие профессиональной деятельности в сфере социальной защиты населения отметила заведующая отделением социального обслуживания на дому Шумерлинского комплексного ЦСОН Татьяна Анатольевна Баринова.

Грамотный руководитель, болеющий всей душой за дело своего коллектива, своих социальных работников и клиентов отделения. Новатор, глубоко анализирующий процессы, происходящие в социальном обслуживании. Татьяна Анатольевна ведет активную общественную деятельность, часто делится опытом работы не только со своими коллегами, но и является одним из главных наставников для молодых специалистов, поступающих на работу в отделение.



Умение мыслить глобально, активная жизненная позиция, порядочность и честность, целеустремленность, трудолюбие и способность заряжать окружающих людей своей энергией, требовательность к себе и окружающим, забота о людях и глубокое понимание их проблем – вот основные качества Татьяны Анатольевны. Ее организаторский талант помогает расширить межведомственные связи, что позволяет повышать эффективность работы всего коллектива учреждения.



Татьяна Анатольевна регулярно совершенствует свою профессиональную подготовку, обучаясь на семинарах и курсах повышения квалификации. За время работы она награждена почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, главы самоуправления Шумерлинского района, благодарностью президиума Чувашской республиканской организации профсоюза и многими другими.



Татьяна Анатольевна — человек целеустремленный, коммуникабельный и отзывчивый. Всё вышеперечисленное неизменно приводит к высоким результатам работы, которые выражаются как в субъективной оценке получателей социальных услуг учреждения, анкетировании, диагностике, так и в независимой оценке качества оказания услуг.



Знания, оптимизм и вера в важность дела – ее кредо. Работа с Татьяной Анатольевной — это урок жизненной мудрости и мастер-класс от профессионала высокого уровня. Мы знаем, что всегда рядом с нами специалист своего дела и чуткий человек, вкладывающий в решение конкретных людских проблем всю душу и сердце!



ШКЦСОН.