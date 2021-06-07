Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» соберет лучших фермеров Чувашии и России

Более 100 фермерских хозяйств из Чувашии и других регионов России примут участие во Всероссийском фермерском фестивале Россельхозбанка «СВОЁ», который пройдет 24-25 июня на площади Речников в городе Чебоксары. Приглашения значительной части потенциальных участников фестиваля уже разосланы, однако отбор фермеров и индивидуальных предпринимателей, которые готовы предложить покупателям интересную и эксклюзивную продукцию: деревенские сыры, колбасы, творог, мед или сладости, – продолжается.

«Мы хотим, чтобы на Фестивале была особенно широко представлена натуральная и вкусная местная продукция, производимая в Чувашской Республике, — говорит директор регионального филиала Россельхозбанка Ирина Письменская. – Ведь наш фестиваль не даром называется «СВОЁ». Поэтому приглашаем всех, кто еще не успел заявиться на наше масштабное мероприятие, поторопиться со своим решением. Все заявки можно в произвольном виде направить нам на адрес филиала RF@chuvashia.rshb.ru – главное указать наименование предприятия, предлагаемую продукцию и свой контактный телефон».

Напомним, что для продвижения фермерской сельскохозяйственной продукции Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства Чувашии и Администрацией города Чебоксары подготовил концепцию масштабного фестиваля фермерской еды «СВОЁ». В программе: ярмарка фермерских продуктов, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и розыгрыши призов. С учетом праздничных дней на мероприятии ожидается не менее 50 тысяч посетителей и гостей.

Фестиваль «СВОЁ» — уникальная площадка для рекламы и продвижения качественной фермерской еды, возможность познакомить горожан с продукцией десятков малых и средних хозяйств.

Места для торговли предоставляются фермерам бесплатно.

В 2019 году Фестиваль СВОЁ прошел в четырех городах страны (Барнауле и Туле, Великом Новгороде и Калужской области). Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств.